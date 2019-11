Populaire politicus Sint Maarten vrijgesproken van omkoping

Theo Heyliger, leider van de grootste politieke partij op Sint Maarten, is donderdag vrijgesproken van het omkopen van parlementslid Romain Laville in 2013. Die zou voor grote geldbedragen zijn omgekocht om zijn steun in te trekken van het toenmalige kabinet.

Het Openbaar Ministerie eiste twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Ook eiste het OM dat Heyliger vijf jaar niet zou mogen meedoen aan verkiezingen. Maar zover komt het dus niet.

Laville deed aangifte bij de politie en vertelde dat hem ook een belangrijke ministerspost is aangeboden. Toen het strafrechtelijk onderzoek na lange vertraging eindelijk ging lopen, beriep hij zich tijdens de verhoren op zijn verschoningsrecht.

Daardoor kon de verdediging van Theo Heyliger hem niet meer effectief ondervragen. Het is vaste jurisprudentie dat in zulke gevallen de verklaring van in dit geval Laville voor het bewijs niet zwaar mee mag tellen. Ander bewijs ondersteunt de verklaring van Laville nauwelijks, waardoor vrijspraak volgde.

Wel nog verdachte in andere zaak

Theo Heyliger is nog niet af van Justitie. In een andere zaak is hij nog steeds verdachte. Die heeft betrekking op corruptie, witwassen van geld en omkopen van ambtenaren door grote bouwbedrijven. De populaire politicus zou in een periode van vijftien jaar 4 miljoen dollar hebben ontvangen als minister en parlementslid. Hij moet daarvoor nog voor de rechter verschijnen.

De partij van Heyliger, United Democrats, kreeg bij de laatste verkiezingen in februari 2018 de meeste stemmen en wist een coalitieregering te vormen. Maar in de afgelopen maanden verlieten verschillende parlementariërs de partij, waardoor de regering viel. Op 9 januari gaat de bevolking van Sint Maarten weer naar de stembus.