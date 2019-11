Interim-regering en partij van Morales willen nieuwe verkiezingen in Bolivia

De interim-regering in Bolivia en de partij van de afgetreden president Evo Morales hebben afgesproken verkiezingen uit te roepen. Op die manier moet de rust na weken van protesten en geweld in het land terugkeren.

De linkse Morales stapte zondag op als president en vluchtte vervolgens naar Mexico, dat hem asiel had aangeboden. Zijn positie was onhoudbaar geworden doordat grote onrust was ontstaan over mogelijke fraude bij de verkiezingen. Morales houdt zelf vol dat hij het slachtoffer is van een staatsgreep.

Dinsdag riep oppositieleider Jeanine Áñez zichzelf uit tot interim-president. Na het aftreden van de omstreden president Morales, zondag, was er een machtsvacuüm ontstaan. Tegelijk met Morales traden ook diens vicepresident en de voorzitters van de senaat en het Lagerhuis af.

Voor Áñez stonden nieuwe verkiezingen bovenaan haar takenlijst. Na lang overleg heeft de partij van Morales daar nu mee ingestemd. De voormalige president mag zelf niet meedoen aan de verkiezingen. Dat komt omdat hij al drie opeenvolgende termijnen president is geweest, stelde Áñez op een persconferentie. Ze heeft nog niet gezegd wanneer de verkiezingen worden gehouden.

Plunderingen

Gisteren braken er opnieuw gewelddadige protesten uit in Bolivia. Aanhangers van beide kampen raakten slaags. De politie zette traangas in om groepen uit elkaar te drijven die met stenen gooiden. Bij demonstraties op verschillende plekken in het Zuid-Amerikaanse land werden branden gesticht en winkels geplunderd.

Morales, die sinds 2006 aan de macht is geweest, won vorige maand de presidentsverkiezingen, maar hij werd van alle kanten beschuldigd van fraude. Hij had al aangekondigd dat er nieuwe verkiezingen zouden komen, toen afgelopen weekend de politie en het leger partij kozen tegen Morales. Daarop trad hij af.