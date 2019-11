Fietstunnel onder de Maas, de oudste van Nederland, dicht voor renovatie

De fiets- en voetgangersbuizen van de Rotterdamse Maastunnel gaan vandaag voor 11 maanden dicht. De oudste afgezonken tunnels van Nederland zijn toe aan een flinke opknapbeurt.

De Maastunnel, die de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar verbindt, werd geopend in 1942 en is een Rijksmonument. In 2017 is begonnen met de renovatie van de autotunnel. Die was bijna twee jaar in zuidelijke richting gesloten. Een van beide rijrichtingen moest altijd in noordelijke richting open blijven, onder meer om het centrum en het Erasmus MC goed bereikbaar te houden.

De fiets- en voetgangerstunnels worden beide helemaal afgesloten. Een veerpont verbindt Rotterdam-Zuid met de noordelijke oever. Zo'n 6500 fietsers maken dagelijks gebruik van de tunnel. Vroeger waren dat er zo'n 50.000.