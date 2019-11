Woningen ontruimd bij brand Maastricht, bewoners opgevangen

Een verdieping van een appartementencomplex in Maastricht is ontruimd na brand in een van de woningen. Ongeveer 50 mensen moesten hun huis verlaten. Zij worden opgevangen in een locatie in de buurt, zegt de brandweer.

De brand ontstond rond 00.00 uur in een keuken van een van de woningen en was na drie kwartier geblust. Door de rookontwikkeling moesten de bewoners van dezelfde verdieping hun huis uit. De rest van het appartementencomplex aan het Erasmusdomein heeft last van stankoverlast.

Een aantal mensen zat vast in hun woning door de rook. Zij zijn door de brandweer naar buiten geholpen. Ook heeft de brandweer de rest van het complex gecontroleerd op eventuele achterblijvers.

Toegesneld ambulancepersoneel heeft een aantal mensen gecontroleerd, maar er zijn volgens de brandweer geen ernstige gewonden gevallen.