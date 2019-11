BookSpot Literatuurprijzen voor Te Gussinklo en Scheijen

Voor het eerst is de BookSpot Literatuurprijs uitgereikt aan twee auteurs: Wessel te Gussinklo en Sjeng Scheijen. Te Gussinklo won met De Hoogstapelaar de prijs voor fictie, Scheijens De avant-gardisten won in de categorie non-fictie. Beide auteurs ontvingen bij de uitreiking in Den Haag 50.000 euro.

De prijs moet de auteurs in staat stellen zich een jaar lang volledig aan het schrijven te wijden. In de afgelopen jaren dongen fictie- en non-fictieschrijvers mee naar dezelfde prijs.

De prijs voor 'het beste Nederlandstalige literaire boek' wordt toegekend door een jury van boekhandelaars en literatuurcritici. Die gingen dit jaar voorbij aan publiekslievelingen op de shortlist, zoals Peter Buwalda en Manon Uphoff, en kozen voor de onbekendere Te Gussinklo en Scheijen. Buwalda's Otmars Zonen won vorige week wel de BookSpot Lezersprijs.

Scheijen werk over de kunstenaarspioniers in de eerste jaren van de Russische revolutie dong eerder al mee naar de Libris geschiedenisprijs.

Vorig jaar ging de BookSpot Literatuurpijs naar Tommy Wieringa voor zijn boek De heilige Rita.