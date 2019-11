Europese investeringsbank stopt met financieren fossiele brandstoffen

De Europese Investeringsbank (EIB) stopt per 2021 met alle investeringen in fossiele energie. Dat meldde de bank donderdagavond. De EIB maakte al in september bekend te willen stoppen met het financieren van fossiele projecten. Toen was echter nog onzeker of de Europese lidstaten hiermee ook akkoord zouden gaan; dat is nu gebeurd.

"Ik wil EU-lidstaten bedanken voor hun medewerking", zei EIB-voorzitter Werner Hoyer donderdagavond, toen bleek dat de koerswijziging doorgaat. "Klimaat is de hoogste prioriteit op de politieke agenda in deze tijd." De nieuwe koers moet een versnelling brengen in de ontwikkeling van duurzame energie en efficiënter gebruik van energie.

Voor de periode tussen 2021 en 2030 maakt de EIB in totaal 1000 miljard euro vrij voor klimaatvriendelijke investeringen. Dit jaar kon de investeringsbank 60 miljard euro aan krediet verstrekken. De investeringen in fossiele energie gingen vooral naar gas.

In Nederland kreeg Gasunie dit jaar nog 240 miljoen euro voor een stikstofinstallatie in Zuidbroek. Een gaspijplijn door Albanië, Griekenland en Italië kreeg 700 miljoen euro en voor de uitbouw van het Ierse gasnetwerk maakte de EIB 100 miljoen euro vrij.