Boer Brunia voert geen actie: 'Ik wil laten zien dat het anders kan'

Boer Jaring Brunia investeert niet in een hypermoderne stal of maatregelen om zijn stikstofuitstoot te beperken. Hij steekt zijn geld liever in het kopen van weilanden. "De essentie van mijn bedrijf is dat ik niet de koe centraal stel, maar eigenlijk het grasland." En dat leidt tot 50 procent minder uitstoot van stikstof, schat boer Brunia.

Hij boert in Raerd, Friesland. Zijn koeien lopen zo'n 4200 uur per jaar buiten, ver boven het landelijke gemiddelde van 1500 uur. Gevolg: er komt minder ammoniak vrij. Dat ontstaat wanneer mest en urine bij elkaar komen. Op het land gebeurt dat minder snel dan in de stal. "Ik doe het zo anders dat het bijna niet te begrijpen is. Het is bijna te mooi om waar te zijn. "

Brunia was niet bij de grote boerenprotesten op het Malieveld. "Actievoeren is een hele hoop negatieve energie. Ik geloof veel meer in laten zien dat het anders kan. Bezig zijn met je bedrijf en die verandering."

In de eerste aflevering van de NOS YouTube-serie Achter de headlines gaat Winfried Baijens bij hem langs en vraagt Jaring hoe realistisch zijn werkwijze op grote schaal is: