Europees Parlement hekelt mogelijk Pools verbod op seksuele voorlichting

Het Europees Parlement veroordeelt een Pools wetsvoorstel dat seksuele voorlichting aan minderjarigen strafbaar stelt, en roept het Poolse parlement op om tegen de wet te stemmen. Het wetsvoorstel schaart seksuele voorlichting aan minderjarigen onder pedofilie.

Als de wet er komt, kunnen leraren en andere voorlichters straks een gevangenisstraf tot drie jaar krijgen als zij seksuele voorlichting geven, zeggen critici.

Het voorstel, ook wel bekend als de "Stop Pedofilie-wet", wordt sinds vorige maand door het Poolse parlement behandeld en krijgt steun van de conservatief-nationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). De wet stelt het "openlijk propageren of goedpraten van geslachtsverkeer onder minderjarigen" strafbaar. Voor mensen die dit vanuit hun beroep doen, worden extra hoge straffen voorgesteld.

"Wet stimuleert angst en onwetendheid"

De meeste scholen in Polen bieden geen seksuele voorlichting aan, maar in een aantal liberale steden gebeurt het wel. De PiS veroordeelt dit en claimt dat het seksuele activiteit bij kinderen stimuleert. Ook de rooms-katholieke kerk, die een groeiende invloed heeft op de partij, is tegenstander van de voorlichting.

De afgelopen maand waren er al protesten in de hoofdstad Warschau tegen de wet. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de wet 'roekeloos en achterhaald' en zegt dat het voorstel angst en onwetendheid stimuleert. De PiS blijft echter achter de wet staan en noemt de angst voor het opsluiten van leraren en voorlichters een "over-interpretatie". Volgens de partij is de wet slechts bedoeld als bescherming voor minderjarigen.

Met het huidige voorstel lijkt te partij zich dan ook vooral te richten op de rechts-conservatieve en katholieke Poolse kiezer. De partij noemt zichzelf voorvechter van traditionele Poolse familiewaarden en probeert al langer om LHBT-rechten en het recht op abortus te beperken. Volgens tegenstanders van de regering past het huidige wetsvoorstel in deze ontwikkeling.