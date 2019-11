Man opgepakt bij zoekactie station Eindhoven

Zwaarbewapende agenten liepen door de rijtuigen op zoek naar de man. In de trein wordt nog wel gezocht naar mogelijke voorwerpen, zegt de politie. Het perron waar de trein staat is nog afgesloten. De rest van het treinverkeer komt langzaam op gang.

Youp Souren zat in een trein die werd doorzocht. Die kwam om 17.45 uur op het station aan. De passagiers moesten blijven zitten op last van de politie. Drie kwartier later kwamen twee zwaarbewapende agenten met bivakmutsen zijn treinstel binnen.

"Iedereen moest zijn handen omhoog houden. Ook mochten we niet lachen moesten onze telefoons weggestopt worden", zegt Souren. Een kwartier later mocht iedereen de trein verlaten.