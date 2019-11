Tsunamiwaarschuwing na aardbeving bij de Molukken

In de Molukse Zee bij de Indonesische Molukken is een aardbeving met een kracht van 7,4 gemeten. De beving vond plaats op 134 kilometer ten noorden van het eiland Ternate, 62 kilometer onder de zeebodem. Indonesië heeft een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor andere eilanden in de regio binnen een straal van 300 kilometer van het epicentrum.

Op Ternate wonen ruim 16.000 mensen. Over mogelijke gewonden en schade is nog niets bekend. De Molukken en ook de rest van Indonesië worden vaker opgeschrikt door aardbevingen.

Op 26 december 2004 werd het land getroffen door een verwoestende tsunami als gevolg van een zeer sterke zeebeving (kracht 9,3) voor de kust van Atjeh in Noord-Sumatra. Daarbij vielen in Indonesië en verre omstreken zo'n 230.000 doden. Daarna heeft Indonesië een tsunami-waarschuwingssysteem opgezet.