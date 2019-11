Opnieuw wapens, geld en drugs gevonden bij inval woonwagenkamp Oss

Bij de doorzoeking van een woonwagenkamp in Oss zijn vandaag opnieuw drugs, geld en zware wapens gevonden. De politie begon gisteren met de inval in het woonwagenkamp en arresteerde toen drie mannen.

De actie op het woonwagenkamp is gericht op een crimineel familienetwerk uit Oss. Specialisten van onder meer Defensie en de Belastingdienst vonden gisteren ook al zware wapens, drugs en geld. De spullen die vandaag zijn gevonden lagen ook nu weer deels in verborgen ruimtes. In een speciaal geprepareerde holte in een auto werd een wapen gevonden.

Gisteravond werd de doorzoeking van het kamp enige tijd stilgelegd na de vondst van een explosief, dat onschadelijk is gemaakt door de explosievenopruimingsdienst. In de nacht werd het kamp bewaakt en sinds vanmorgen vroeg is verder gezocht.

Bewoners geweerd

Het is onduidelijk hoe lang de politie nog nodig heeft voor deze actie. "We zijn volop bezig en dit gaat nog wel even duren", aldus een woordvoerder tegen Omroep Brabant. De bewoners van het woonwagenkamp mogen het terrein niet op en hebben op een andere plek onderdak aangeboden gekregen.



Het Openbaar Ministerie komt morgen met meer informatie over de exacte verdenkingen tegen de drie aangehouden mannen.