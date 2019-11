Orkest met missie speelt in Concertgebouw: 'Veel kleur op het podium'

De oprichter van Chineke! is contrabassiste Chi-chi Nwanoku. In haar lange orkestcarrière was ze vaak de enige niet-witte persoon. Toen steeds meer organisaties en de Britse overheid haar vroegen wat er moest gebeuren om meer diversiteit in de klassieke muziek te krijgen, besloot ze in 2015 haar eigen orkest op te richten.

Yannick Hiwat is er bij sinds het begin, nadat een bevriende hoboïste hem had gevraagd. Hij was meteen enthousiast. "Ik vond het intrigerend. Voor mij was het heel belangrijk dat het er echt om gaat klassieke muziek inclusief maken, zowel voor de spelende partij als voor het publiek. Om vragen te stellen over diversiteit binnen de orkestwereld."