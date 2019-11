VDL Nedcar mag BMW's blijven bouwen in Born

VDL Nedcar blijft in Born ook na 2022 auto's bouwen voor BMW. Daarover is een overeenkomst gesloten met het Duitse automerk, bevestigt een woordvoerder. In de fabriek zal in elk geval de opvolger van de huidige BMW X1 worden geproduceerd.

"Het is duidelijk dat dit voor VDL Nedcar en voor de werkgelegenheid heel belangrijk is", zegt de woordvoerder van het Limburgse bedrijf. Hij kan nog niet zeggen hoeveel auto's er gemaakt gaan worden, omdat dit afhankelijk is van de autoverkoop vanaf 2022. "Elke auto die wij bouwen is al verkocht." De overeenkomst loopt tot 2030.

Er is kans dat naast de X1 ook nog andere BMW-modellen in Born gebouwd gaan worden. Daarover zijn beide partijen met elkaar in gesprek. Ook praat VDL Nedcar nog met enkele andere automerken. Het bedrijf was naarstig op zoek naar een nieuw contract.

Flexwerkers

De woordvoerder benadrukt dat de nieuwe overeenkomst los staat van de afbouw van het aantal flexkrachten bij de autobouwer. Onlangs werd bekend dat 700 flexwerkers het veld moeten ruimen, meldde 1Limburg. "Dat was een maatregel voor de korte termijn. De nieuwe deal is cruciaal voor de lange termijn."

Of en hoeveel extra werknemers er na 2022 bij VDL Nedcar aan het werk kunnen bij het ingaan van de nieuwe deal, is nog onbekend.