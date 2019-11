AFM: controle jaarverslagen door kleinere accountants 'onvoldoende'

Meerdere accountantskantoren maken nog altijd fouten bij het controleren van jaarrekeningen van bedrijven. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten controleerde de zogenoemde 'next five': de kantoren Accon, BDO, Baker Tilly, Grant Thornton en Mazars. Die zijn allemaal wat kleiner dan de 'big four': marktleiders Deloitte, EY, KPMG en PwC.

Twaalf van de veertien nagekeken controles van die 'next five' kregen het stempel onvoldoende. De accountants hadden de jaarrekeningen beter moeten controleren en hadden geen goedkeuring mogen geven. Van de onderzochte kantoren heeft de AFM de meeste zorgen over Baker Tilly en in mindere mate over Accon.

Accountants staan al jaren onder druk om beter te presenteren. Ze vinden de commerciële belangen vaak belangrijker. Vorig jaar zei minister Hoekstra van Financiën dat er nog te veel mis is. Een commissie onderzoekt hoe de controles kunnen worden verbeterd.

Volgens de AFM zijn er organisaties die inmiddels wel verbeteringen hebben doorgevoerd, maar het moet nog beter. Volgend jaar komt er een rapport uit over de vier grootste accountantsorganisaties.