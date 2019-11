Kabinet krijgt van oppositie felle kritiek op stikstofplannen

Bijna de volledige oppositie in de Tweede Kamer, van links tot rechts, heeft forse kritiek op de plannen die het kabinet gisteren presenteerde om uit de stikstof- en PFAS-problemen te komen. De Kamer debatteert vandaag over het eerste pakket maatregelen.

Partijen als de PVV en de SGP vragen zich af of die maatregelen wel echt nodig zijn. "Waar is het gezond verstand gebleven?", vroeg SGP'er Roelof Bisschop. De neerslag van stikstof in de natuur is volgens hem vaak helemaal niet te meten. "Een gans die een keer poept scheidt meer stikstof uit dan sommige van deze maatregelen opleveren."

Hoogverraad aan automobilisten

PVV-leider Geert Wilders betoogde dat het juist heel erg goed gaat met de natuur de afgelopen jaren. Ook de stikstofuitstoot neemt volgens hem af. "Iedereen wordt bang gemaakt, gezonde bedrijven worden kapotgemaakt."

Het verlagen van de maximumsnelheid noemde Wilders "hoogverraad aan de automobilisten". "We hebben geen stikstofprobleem, maar een Rutte-probleem."

Thierry Baudet van Forum voor Democratie was het met hem eens. "Er is geen land ter wereld waar het zo goed gaat met de natuur als in ons land. We hebben de mooiste bossen, de beste stranden, de lekkerste haring en de lekkerste kibbeling op het strand!" Volgens Baudet moet het kabinet de stikstofnormen gelijktrekken met die van Duitsland. Die is volgens hem 140 keer minder streng.