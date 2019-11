23 mensen gedagvaard wegens discriminatie bij Sinterklaasintocht 2018

Het Openbaar Ministerie gaat 23 mensen een dagvaarding sturen vanwege mogelijke strafbare feiten bij de Sinterklaasintocht vorig jaar in Amstelveen. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging, opruiing of discriminatie.

Op 17 november 2018 werd de intocht in Amstelveen uitgezonden op Facebook. In de livestream waren demonstranten van actiegroep Kick Out Zwart Piet (KOZP) te zien.

"Zonder dat de beelden daar aanleiding toe gaven, zijn onder de beelden veel negatieve reacties geplaatst gericht aan de groep demonstranten en aan de persoon die het filmpje maakte en op haar Facebookpagina plaatste, namelijk journaliste, programmamaker en presentatrice Clarice Gargard", schrijft het OM.

Volgens het OM wonen de 23 verdachten door het hele land. Het gaat om zowel mannen als vrouwen en ook de leeftijden lopen uiteen.

Aangifte

Naar aanleiding van de reacties deed Gargard aangifte, waarna politie en justitie een onderzoek startten. Het OM neemt mee dat bepaalde uitingen rechtstreeks gericht waren aan Gargard en dat zij werkzaam is als journaliste. Ook benadrukt het OM dat de uitlatingen gedaan zijn op sociale media. Die vorm van bedreigen staat bij het OM hoog op de agenda, vanwege het grote aantal zware bedreigingen.

Het strafrechtelijke onderzoek is nu afgerond. Het OM heeft een selectie gemaakt van de ernstigste en grofste strafbare uitlatingen. Daaruit zijn de 23 verdachten gekomen.

Het OM heeft er bewust voor gekozen het nieuws over de dagvaardingen naar buiten te brengen nog voordat de verdachten ze hebben ontvangen, vanwege de Sinterklaasintochten die deze week worden gehouden. Volgens een woordvoerder wordt bij de timing van zo'n bekendmaking vaker rekening gehouden met een eventuele preventieve werking.