Opnieuw veel geweld in Hongkong, gerucht over uitgaansverbod

De demonstranten keren zich tegen het bestuur van Hongkong, dat volgens hen uit marionetten van de communistische regering in Peking bestaat. Ze vrezen dat Hongkong, dat een democratischer rechts- en bestuurssysteem heeft, zijn speciale status binnen China kwijtraakt.

Het geweld lijkt te escaleren. Een agent schoot maandag een demonstrant neer die de arrestatie van een andere demonstrant wilde voorkomen. Zijn toestand is stabiel. Dezelfde dag werd een man in brand gestoken bij wat een ruzie tussen demonstranten en de man leek te zijn. Zijn toestand is kritiek.

Uitleveringswet

De protesten van de pro-democratiebeweging begonnen in juni, toen het bestuur een wet in stemming wilde brengen die de uitlevering van criminelen aan China mogelijk moest maken, maar volgens critici ook die van kritische inwoners van Hongkong. Onder druk van massale demonstraties trok het bestuur de wet in september in.

De demonstraties gingen door. De demonstranten eisen democratische hervormingen, het vertrek van topbestuurder Carrie Lam en vrijlating van mensen die bij eerdere demonstraties waren opgepakt.