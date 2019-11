Schatzoeker vindt eeuwenoude munt in Limbricht

Tijdens speurwerk met een metaaldetector in Limbricht is een bijzondere munt gevonden. Het gaat om een gouden munt uit de zevende eeuw.

William Posthouwer uit Born ontdekte de munt op dezelfde plek als waar hij in augustus nog een duizend jaar oude sceatta-munt vond. "Daar gaat nog heel veel uit de grond komen", voorspelt hij. Posthouwer wil niet zeggen waar de plek is, want hij wil die eerst zelf helemaal uitkammen.

De munt is een zogenoemde gouden tremissis, een van oorsprong Romeinse munt die is overgenomen door de Franken. "Zij namen een deel van het Romeinse Rijk over en de muntsoort bleef daarna ook nog in gebruik", zegt Paul Beliën, conservator van de Nationale Numismatische Collectie bij De Nederlandsche Bank.

Het is niet gek dat de munt is gevonden in Limburg, want dat gebied maakte ooit onderdeel uit van het Frankische Rijk. Op de munt is te zien dat die geslagen is in Angers in het noordwesten van Frankrijk, schrijft 1Limburg.

Kluisje

Posthouwer wil de munt verkopen en is al benaderd door verschillende geïnteresseerden. Zo bood een verzamelaar uit Engeland 10.000 euro. "Maar ik heb liever dat de munt in Nederland blijft en in een museum terechtkomt. Dan kan ik er ook nog eens langsgaan."

De eeuwenoude munt is op dit moment opgeborgen in een kluisje in een bank. Posthouwer vindt het te riskant om de munt zelf thuis te bewaren.