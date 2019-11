Peuter overleeft moord op vader op achterbank

De man die vorige maand in Duivendrecht werd doodgeschoten in zijn auto had zijn kind op de achterbank zitten. De politie hield lange tijd de optie van zelfmoord open en bracht dat detail daarom niet naar buiten, maar gaat er nu toch van uit dat de man is vermoord.

Ook is nu bekendgemaakt dat het slachtoffer een 34-jarige man uit Egypte is die de laatste jaren in Amsterdam werkte als kapper. Hij was niet bekend bij politie of justitie.

Toen omstanders het slachtoffer op 1 oktober bewegingsloos in een auto aantroffen, bleek dat zijn kind nog op de achterbank zat. Er werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. De peuter bleek ongedeerd. Hulpverleners hebben het kindje overgedragen aan de moeder.

De politie zoekt getuigen die meer weten over het schietincident en een mogelijk motief.