Geen deal 'goede vrienden' Trump en Erdogan over Russisch afweersysteem

De Amerikaanse president Trump en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan hebben geen afspraken gemaakt over de aankoop van een Russisch wapensysteem door de Turken. Erdogan was op bezoek bij Trump en de twee wereldleiders spraken elkaar een uur of vier. Na afloop zei Trump dat hij en Erdogan heel goede vrienden zijn en dat er zicht is op een betere handelsovereenkomst tussen de landen.

"Erdogan kreeg ook complimenten van de president, dat hij een geweldige NAVO-partner is", zegt Amerika-correspondent Marieke de Vries. "Terwijl Trump hem een maand geleden nog in een brief schoffeerde en zei dat hij zich niet als een dwaas moest gaan gedragen en niet stoer moest doen door Syrië binnen te vallen."

Dreigen met sancties

Verwacht werd dat er een oplossing zou komen over het hoogopgelopen conflict tussen beide NAVO-landen. De Verenigde Staten zijn faliekant tegen de Turkse aankoop van het S400-luchtafweersysteem. Ze vinden het aansluiten van de geavanceerde Russische radar- en raketinstallatie op het NAVO-netwerk een onacceptabel risico.

De Amerikanen dreigen met sancties en hebben de Turkse deelname aan de ontwikkeling van het F-35-gevechtsvliegtuig stopgezet. Turkije negeert de bezwaren en kreeg half juli de eerste levering uit Rusland.

Volgens Turkije-correspondent Lucas Waagmeester was de verwachting dat Trump en Erdogan in elk geval met het begin van een oplossing voor de impasse zouden komen. "Maar ik heb heel sterk het gevoel dat alles wordt doorgeschoven. Trump noemde het heel terloops en laat het allemaal gewoon gebeuren, terwijl het probleem in de lucht blijft hangen."