Wekdienst 14/11: zaak-Hümeyra begint en Nederland in halve finale WK onder de 17

Wat heb je gemist?

Facebook heeft het afgelopen half jaar 3,2 miljard nepprofielen verwijderd. Dat is meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Ook haalde de techgigant tussen april en september veel meer haatzaaiende berichten offline dan vorig jaar: 11,4 miljoen berichten werden verwijderd, tegen 5,4 miljoen vorig jaar.

Facebook ligt al jaren onder vuur, omdat het bedrijf te weinig zou doen tegen de verspreiding van opruiende berichten, nepnieuws en desinformatie. Zo zouden nepaccounts uit Rusland in 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed, ten gunste van president Trump.

Ander nieuws uit de nacht:

Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn zes mensen omgekomen: volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza gaat het om een Palestijnse familie. Israël heeft de aanval nog niet bevestigd.

Aanhangers Guaidó verlaten Venezolaanse ambassade Brazilië: de tien aanhangers van oppositieleider Guaidó waren de ambassade gisteren binnengegaan, naar eigen zeggen waren ze binnengelaten door medewerkers die Guaidó steunden. De oppositieleider riep zich in januari uit tot interim-leider van Venezuela, maar zittend president Maduro weigert te vertrekken.

Geen gratis 'Canon'-boekje, maar video over Nederlandse geschiedenis: 18-jarigen krijgen geen papieren overzicht van de nationale geschiedenis, ofwel de 'Canon van Nederland'. Onderwijsminister Van Engelshoven was dat eigenlijk wel van plan, maar jongeren bleken niet erg enthousiast te zijn over zo'n boekje. Daarom komt de minister nu met filmpjes.

En dan nog dit:

Operazanger Ernst Daniël Smid heeft gisteravond in Pauw bekendgemaakt dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Aanleiding was een eerder interview in het programma van Jeroen Pauw, waarin hij moeilijk uit zijn woorden kwam. Dat leidde op sociale media tot vragen, kijkers dachten dat hij dronken was.

"Toen dacht ik: waarom hou ik het nog geheim", zei Ernst Daniël Smid gisteren. Kijk hier het fragment terug: