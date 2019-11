Stevige hoorzitting op komst: krijgt Van der Leyen haar Europese Commissie erdoor?

In een poging om niet opnieuw averij op te lopen heeft de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een handreiking naar de critici in het Europees Parlement gedaan. Vandaag worden opnieuw drie kandidaat-Eurocommissarissen gehoord, van wie niet zeker is of ze ongeschonden de eindstreep halen.

Von der Leyen heeft om te beginnen de omstreden naam van de portefeuille van de Griekse commissaris gewijzigd. Margaritas Schinas zou zich gaan bezighouden met de bescherming van de Europese manier van leven. Aanvankelijk verzette Von der Leyen zich nog met hand en tand tegen een naamsverandering, maar na gesprekken met de sociaaldemocraten in het Europees Parlement wordt de naam nu gewijzigd in: het promoten van onze Europese manier van leven.

Ook het takenpakket van de Luxemburgse sociaaldemocraat Nicolas Schmit wordt gewijzigd. Hij mag zich voortaan niet alleen met Banen, maar ook met sociale rechten bezig houden. En de commissaris uit Litouwen, Sinkevicius gaat de komende periode niet alleen over Milieu en Oceanen, maar ook over Visserij. En verder krijgt de Italiaanse oud premier Gentiloni de taak om toezicht te houden op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

De kritiek die overblijft

De toezeggingen van Von der Leyen vallen goed bij veel sociaaldemocraten, zo valt te beluisteren in het parlement. De kritiek die overblijft komt vooral van andere partijen. Zo zijn de Groenen nog steeds kritisch over zowel de Hongaarse als Franse kandidaat. "Iemand die de topman is geweest van een heel groot Frans IT-bedrijf en die nu subsidies gaat uitdelen aan onder andere dat bedrijf, dat kan je toch wel belangenverstrengeling noemen", zegt Kim van Sparrentak van GroenLinks.

Toine Manders van 50Plus, die vandaag ook vragen gaat stellen aan Breton, vindt dat de andere politici nou eens moeten ophouden met zeuren. "De man heeft verschillende bedrijven gehad en kennelijk mag je als je een beetje bemiddeld bent geen politieke functie meer bekleden." Manders vindt dat de discussie nu moet stoppen en dat het tijd is dat de nieuwe commissie aan het werk gaat.

De bedoeling is dat de commissie met Von der Leyen op 1 december daadwerkelijk gaat beginnen. Dat lukt alleen als het Europees Parlement vandaag de laatste drie kandidaten goedkeurt. Daarna moet nog wel over de hele commissie worden gestemd. Dat zal dan in de laatste week van november gebeuren tijdens een speciale zitting in Straatsburg.

Lukt dat niet dan blijft de huidige commissie nog een maand langer aan en zal de nieuwe pas op 1 januari van start gaan. De laatste weken staat de oude commissie trouwens onder leiding van Frans Timmermans. Hij is voorzitter, omdat Jean Claude Juncker geopereerd moet worden.