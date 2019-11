Operazanger Ernst Daniël Smid maakt in Pauw bekend dat hij parkinson heeft

Operazanger Ernst Daniël Smid heeft de ziekte van Parkinson. Dat heeft hij bekendgemaakt bij het actualiteitenprogramma van Jeroen Pauw.

Een eerder optreden bij Pauw gaf aanleiding nu over zijn ziekte te praten. In dat interview kwam Smid slecht uit zijn woorden, waarna kijkers op sociale media suggereerden dat hij dronken was. Ook werd in die uitzending gesproken over Rob de Nijs, die eerder al had bekendgemaakt dat hij parkinson heeft.

"Toen dacht ik: waarom hou ik het nog geheim", zei Smid in Pauw, waar voor de gelegenheid ook De Nijs was uitgenodigd. "Ik ben bang dat mensen me afschrijven. Maar zover is het nog niet."

Smid zegt dat hij moeilijker spreekt en bepaalde partijen niet meer kan zingen. Zware operaklussen doet hij voortaan niet meer, heeft hij aangekondigd.