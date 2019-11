Aanhangers Guaidó verlaten Venezolaanse ambassade Brazilië

Aanhangers van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó hebben de Venezolaanse ambassade in Brazilië verlaten, nadat ze die eerder vandaag hadden bezet. De tien waren naar eigen zeggen binnengelaten door ambassademedewerkers die Guaidó steunen. De diplomatieke vertegenwoordiger van Guaidó in Brazilië, Maria Teresa Belandria, zegt dat ze zijn vertrokken uit veiligheidsoverwegingen.

Guaidó, die voorzitter is van het Venezolaanse parlement, riep zich in januari uit tot interim-leider van Venezuela. Hij werd door onder meer de VS en het Europees Parlement erkend als de nieuwe president van Venezuela. President Maduro weigert te vertrekken. Venezuela is onder zijn leiding in een diepe humanitaire en economische crisis beland.

Guaidó's vertegenwoordiger Belandria had het initiatief genomen voor de bezetting. Ze kreeg al tien maanden geen toegang tot de ambassade in Brazilië en verbleef al die tijd in een hotel.

Buiten de ambassade braken er gevechten uit tussen aanhangers van Guaidó en Maduro. De Braziliaanse politie heeft de partijen uit elkaar gehaald.