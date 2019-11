Na één dag ruim 10 miljoen registraties voor Disney+

Meer dan 10 miljoen mensen hebben zich op de dag van de lancering van Disney+ geregistreerd voor de nieuwe streamingdienst van Disney. Volgens beursanalisten zijn de verwachtingen daarmee flink overtroffen. Het aandeel Disney steeg op de Amerikaanse beurs vandaag met ruim 7 procent.

Het Amerikaanse mediabedrijf meldde in een persbericht niet hoeveel betalende abonnees er zijn. Na registratie geldt eerst een gratis proefperiode van zeven dagen. Daarnaast krijgen klanten van het Amerikaanse telecombedrijf Verizon een gratis jaarabonnement op Disney+.

Sinds gisteren is de Netflix-concurrent van Disney beschikbaar in de VS, Canada en Nederland. Volgende week gaat de dienst van start in Australië en Nieuw-Zeeland.

Disney+ was al sinds september te testen in Nederland. Alle grote films en series van Disney, zoals de superheldenfilms van Marvel en alles uit het populaire sciencefiction-universum Star Wars, zijn te bekijken op het video-on-demand-platform.

Lanceerproblemen

De lancering van de dienst verliep niet rimpelloos. Op Allestoringen.nl meldden honderden Nederlanders dat het inloggen moeizaam verliep of dat de verbinding wegviel door overbelaste servers, waardoor er geen video's bekeken konden worden.

Met Disney+ wil Disney concurreren met de diensten van onder meer Netflix en Apple. In april zei het bedrijf, dat miljarden in Disney+ investeerde, over vijf jaar tussen de 60 en 90 miljoen abonnees te willen hebben. Netflix, dat werd gelanceerd in 2007, heeft er wereldwijd nu 158 miljoen.