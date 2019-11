Auto rijdt 80 km op Nederlandse zeewierbrandstof

In Denemarken is 80 kilometer gereden met een personenauto die rijdt op biobrandstof die is gemaakt uit zeewier. De brandstof is gemaakt door het zeewierlaboratorium van TNO in Petten en de universiteit Wageningen. Het experiment is onderdeel van het Europese project MacroFuels waarin de Nederlandse onderzoeksinstituten samenwerken met Deense instanties.

TNO-onderzoeker en zeewierexpert Jaap van Hal is in het Noordhollands Dagblad erg enthousiast over het resultaat: "Er is gekeken of zeewierbrandstof hetzelfde werkt als reguliere brandstoffen. Ook is gekeken naar verbruik en het effect op bijvoorbeeld de motor."

Van Hal noemt het een belangrijke stap. "Het betekent dat deze brandstof in de toekomst gebruikt kan worden voor personenauto's, maar zeewierbrandstof wordt ook interessant voor de luchtvaart of de scheepsvaart", zegt Van Hal.