WhatsApp-gebruikers klagen over lege batterij na update

Gebruikers van WhatsApp klagen dat de batterij van hun telefoon sneller leeg raakt sinds de laatste update. Zowel gebruikers van Android als iPhone-gebruikers zeggen er last van te hebben.

Sommigen klagen dat de laatste versie van WhatsApp zelfs 50 procent van hun batterij verbruikt binnen een paar uur. Ook wanneer de app op de achtergrond open staat.

De eerste klachten zijn van een week geleden. Bij de reviews van de app in de Google Playstore zijn boze klachten te lezen. "Trekt de laatste tijd keihard mijn batterij leeg. Top verbruiker van de batterij", schrijft iemand.

Wat de oorzaak is van de batterij-bug is niet bekend. WhatsApp heeft nog niet gereageerd. Wel zou er een update in de maak zijn.