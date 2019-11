Hoogwater in Venetië kan voorkomen worden, maar dat gebeurt (nog) niet

Al tientallen jaren wordt er gediscussieerd over maatregelen die schade bij hoogwater kunnen tegengaan. Sinds de jaren 90 is er een plan voor een waterkering, ook wel bekend als het MOSE-project. Die mobiele dijk moet de lagune van Venetië kunnen afsluiten van de Adriatische Zee. "Begin van deze eeuw zijn ze mondjesmaat met het project begonnen, maar het is nog niet af. Die dijk had de stad gisteravond moeten behoeden voor het hoge waterpeil."

Het project heeft een tijdje stilgelegen door een groot corruptieschandaal, waarbij ook de burgemeester van Venetië moest aftreden. "Er wordt veel gediscussieerd over het project. Tegenstanders zeggen dat het ecosysteem in de lagune wordt beschadigd, en voorstanders vinden dat de dijk juist de stad kan beschermen", zegt Van den Borg.

Maar volgens de hoogleraar is er ook nog een derde groep: mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering. "Zij zeggen dat de dijk op korte termijn een oplossing kan zijn, maar dat het systeem op den duur niet meer adequaat is omdat de zeespiegel blijft stijgen door opwarming van de aarde."

Er zijn veel twijfels over het nut van de mobiele dijk, vertelt Van den Borg. "Hoe langer ze ermee bezig zijn, hoe meer het technisch achterhaald blijkt te zijn. Er zijn nu al hele stukken die niet eens meer functioneren. Het is nog maar de vraag, wat je er ook van vindt, of het überhaupt ooit functioneel wordt."

Doden

Het hoogwater heeft dit jaar al aan twee mensen het leven gekost. Een 78-jarige man werd geëlektrocuteerd toen hij de elektrische waterpompen in zijn ondergelopen huis wilde aanzetten. Hoe het andere slachtoffer is omgekomen, is onbekend. Premier Conte bracht vanmiddag een bezoek aan de stad en spreekt van een "dramatische en zorgwekkende situatie, waaronder de gemeenschap lijdt".

Volgens Van den Borg valt het anderen vaak op hoe goed de stad eigenlijk omgaat met hoogwater, en is het grootste gevaar al bijna geweken. "Natuurlijk is het een lastige situatie. Maar Venetië kan acqua alta redelijk goed aan."