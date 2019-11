Zeker 12 doden bij busongeluk in Slowakije

Volgens busmaatschappij Arriva was de bus onderweg van de stad Nitra naar het dorp Jelenec in het westen van het land. In de bus zouden voornamelijk middelbare scholieren gezeten hebben. Het is niet bekend hoeveel passagiers de bus vervoerde.

De Slowaakse premier Peter Pellegrini komt eerder terug van een bezoek aan Cyprus om de slachtoffers bij te staan. Hij noemt het ongeluk "een verschrikkelijke tragedie".