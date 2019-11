Aanhangers Guaidó bestormen Venezolaanse ambassade in Brasilia

Aanhangers van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó hebben de ambassade van Venezuela in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia bestormd. Ambassademedewerkers die Guaidó steunen zouden hen hebben binnengelaten. De militaire politie staat bij het gebouw, maar grijpt niet in.

Braziliaanse media melden dat de actie een initiatief is van de vertegenwoordigster van Guaidó in Brazilië. Toen het nieuws over de bestorming naar buiten kwam, verzamelden zich voor- en tegenstanders van de Venezolaanse president Maduro voor de ambassade. De politie houdt de groepen uit elkaar.

BRICS-bijeenkomst

In Brasilia is een top begonnen van de zogenoemde BRICS-landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi Jinping zijn daarbij aanwezig. Zij steunen de Venezolaanse president Maduro.

Guaidó riep zich in januari uit tot interim-leider van het land. Hij werd al snel door onder meer de VS en het Europees Parlement erkend als de nieuwe president van Venezuela. President Maduro weigert te vertrekken. Venezuela is onder zijn leiding in een diepe humanitaire en economische crisis belandt.