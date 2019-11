Meeste gemeenten bemoeien zich niet met uiterlijk Piet

Vier gemeenten (Deventer, Enschede, Groningen en Schiedam) stellen voorwaarden aan de subsidie. Acht andere zeggen de verandering van het uiterlijk van Piet te stimuleren: Almere, Delft, Den Haag, Leiden, Middelburg, Oss, Veenendaal en Woerden.

In sommige gevallen vinden gemeenten dat organiserende comités al genoeg doen om Sinterklaas "een feest voor iedereen" te laten zijn. De meeste gemeenten antwoorden dat de discussie bij hen niet speelt of dat het niet aan de gemeente is om te bepalen welke kleur Piet heeft.

Onbegrijpelijk

Maastricht laat weten de invulling van de viering van immaterieel erfgoed over te laten aan de betrokken organisaties. "Immaterieel erfgoed bestaat bij de gratie van mensen die het in stand willen houden. Zij bepalen (veranderingen van) vorm en inhoud", aldus de gemeente.

"Onbegrijpelijk" vindt de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. De club vindt dat burgemeesters Sinterklaas niet moeten ontvangen in gemeenten waar nog steeds Zwarte Piet te zien is.

Geheim alternatief

In enkele gemeenteraden is het afgelopen jaar, vaak op aandringen van de lokale fracties van de partij Denk, de subsidie ter discussie gesteld. Deventer, waar de discussie tot dan niet speelde, kreeg bijvoorbeeld verzoeken van Denk en maatschappelijke organisaties om Piet minder zwart te maken.

Daarop is Deventer in overleg gegaan met organiserende intochtcomité. De gemeente stelde voor om een op de drie pieten te veranderen in een roetveegpiet. Het comité wilde dat niet, maar zegde de gemeente toe om wel met een alternatief te komen. Dat alternatief zou geheim blijven tot de dag van de intocht. Daarmee is de gemeente akkoord gegaan.

De burgemeester van Hengelo blies maandag een discussieavond af vanwege oplopende spanningen. De burgemeester wilde de landelijke kwestie niet lokaal maken.

Geleidelijke verandering

In Zwolle worden geen voorwaarden gesteld aan de 7500 euro subsidie die de gemeente vertrekt. Wel wordt er over het uiterlijk van Piet gesproken, laat de gemeente weten.

"In gesprekken met intochtcomités bleek dat er bij alle partijen draagvlak is voor een geleidelijke verandering van traditionele pieten naar roetveegpieten", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Voor dit jaar is er daarom in Zwolle afgesproken dat er een "substantieel aantal" roetveegpieten is bij de intocht.