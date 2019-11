Instanties lieten dader metromoord te vroeg op straat

Philip O. - die op 27 juli 2017 in de Amsterdamse metro Joost Wolters doodstak- kwam te vroeg op straat en instanties hadden geen grip op hem. Dat staat in een kritisch rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De 38-jarige Wolters was een volkomen willekeurig slachtoffer. Hij was na zijn werkdag op weg naar huis.

Zowel in het straf- als het zorgtraject werd O. onvoldoende behandeld, staat in het rapport. "In de tien jaar tijd dat instanties O. volgden kon hij door een gebrek aan handelen verder ontsporen en daarvan is Joost Wolters het slachtoffer geworden. Dat is uitermate tragisch. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden", schrijft minister Dekker.

O. was een een psychiatrisch patiënt die al herhaaldelijk geweld had gebruikt. In februari 2017 kwam hij onder bijzondere voorwaarden uit de gevangenis, na een veroordeling wegens een overval. Een paar maanden later werd hij gedwongen opgenomen in het AMC nadat hij zijn moeder met een mes had bedreigd. Toen hij Wolters neerstak was hij met verlof.

Al tien jaar in beeld

Instanties hadden O. al tien jaar in beeld, maar er ging veel mis. Zo kreeg O. in 2006 een behandelmaatregel voor jeugdigen opgelegd. O. onderging deze behandeling niet maar vertrok naar het buitenland. Hij werd niet actief opgespoord. Ook later toen hij weer met justitie in aanraking kwam gingen er dingen mis.



Minister Dekker: "Ruim tien jaar lang heeft O gezworven; tussen straf en zorg, en tussen verschillende hulpinstellingen. Te vaak waren organisaties vooral gericht op hun eigen werkterrein, op hun eigen verantwoordelijkheid. De samenleving verwacht dat alles op alles wordt gezet door al deze instanties om de maatschappij te beschermen. Dat is terecht."

Dekker schrijft dat de problemen al eerder onderkend zijn en maatregelen genomen zijn. "In de kern gaat het om een beter beeld, zorgvuldigere toetsing en helderder regie".