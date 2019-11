Jarenlange celstraf voor Duitse moeder die kinderen rolstoel aanpraatte

In Duitsland moet een moeder acht jaar de cel in omdat ze de sociale dienst voor 135.000 euro heeft opgelicht. Maike D. (49) uit Lensahn deed alsof haar kinderen chronisch ziek waren zodat ze allerlei toeslagen kon innen.

De kinderen gebruikten een rolstoel, een van haar zoons maar liefst 6,5 jaar. Ze geloofden zelf ook dat ze heel erg ziek waren.

Zoveel mogelijk geld verdienen

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat D. lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Daarbij zoekt iemand hulp voor een niet-bestaande ziekte van zichzelf of een naaste of maakt iemand anderen expres ziek om erkenning te krijgen als hulpverlener.

De verdediging wilde dat de vrouw daarom ontoerekeningsvatbaar werd verklaard, maar daarin ging de rechter in Lübeck niet mee. Volgens haar wist ze precies wat ze deed.

De vrouw hield niet van haar kinderen, zei de rechter, maar gebruikte ze om zoveel mogelijk geld te verdienen. De kinderen ondergingen allerlei medische onderzoeken en behandelingen om de leugen in stand te houden. Maike D. is daarom niet alleen veroordeeld voor oplichting, maar ook voor zware mishandeling. Ze gaat in beroep tegen de uitspraak.