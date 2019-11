AfD-politicus afgezet na tweet over aanslag in Halle

Voor het eerst in de zeventigjarige geschiedenis van de Bondsdag is een commissievoorzitter afgezet. Het is AfD-politicus Stephan Brandner, die tot vandaag voorzitter was van de justitiecommissie van het Duitse parlement. Omdat de politicus weigerde zelf op te stappen, kwam het vandaag tot een stemming.

Brandner kwam vorige maand onder vuur te liggen vanwege een tweet die hij deelde na de aanslag bij een synagoge in Halle. In de tweet werd gevraagd "waarom politici met kaarsen bij moskeeën en synagoges rondhangen, terwijl de twee slachtoffers van de aanslag een Duitse en een geboren Duitser zijn".