ANWB begripvol over stikstofmaatregelen, LTO wil meer duidelijkheid

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de stikstofcrisis aan te pakken, kunnen rekenen op gemengde reacties van maatschappelijke organisaties.

De ANWB is niet blij met de 100 kilometer per uur-maatregel, maar begrijpt het kabinet wel. "Het is niet prettig, maar we ondersteunen de maatregelen wel omdat zo de woningbouw wordt vlotgetrokken", zegt een woordvoerder. "We hebben de maatregel aan onze leden voorgelegd en 51 procent is positief, terwijl 34 procent er negatief of zelfs zeer negatief tegenover staat."

Hij spreekt van een evenwichtig signaal, maar hoopt dat het gaat om een tijdelijke maatregel. "We roepen het kabinet daarom op door te gaan met de elektrische migratie van Nederland: wil je de vraagstukken rond klimaat en mobiliteit oplossen zullen je veel meer elektrische auto's moeten hebben op de weg. Voor volgend jaar zijn er plannen voor een aanschafsubsidies voor elektrische auto's."

Premier Rutte zei op de persconferentie dat hij niet kan beloven dat het gaat om een tijdelijke maatregel, hoewel hij daar dolgraag 'ja' op zou zeggen.