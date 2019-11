Politie schiet vrouw neer in Alkmaar, slachtoffer naar ziekenhuis

In Alkmaar heeft de politie vanmorgen een 48-jarige vrouw neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder volgde de vrouw aanwijzingen van agenten niet op.

De politie kreeg even na 08.00 uur vanmorgen melding over iemand die iets aan het vernielen was op de Priemstraat. Toen de politie daar aankwam, bleek dat de vrouw auto's en ruiten aan het vernielen was. Volgens de politiewoordvoerder volgde ze aanwijzingen van de agenten niet op. Toen ze "met spullen" op de politie afkwam, besloot een agent op haar te schieten.

De rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de agent. De politie onderzoekt de zaak.

Overstuur

Leerlingen van een basisschool in Alkmaar hebben gezien dat er iemand werd neergeschoten, vertelt een medewerker van de school. De kinderen zijn volgens haar erg overstuur. "We hebben ze direct allemaal naar binnen gehaald", zegt ze tegen NH Nieuws. De lessen zijn inmiddels begonnen.

Op Twitter gaat een bericht rond over het incident waarin staat dat de politie een terroristische aanslag heeft voorkomen met het neerschieten van de vrouw. Dat is nepnieuws, laat de politie weten.