Gedragscode voor zonneparken, 'de natuur moet erop vooruitgaan'

Steeds vaker zie je zonneparken opduiken langs snelwegen of aan de randen van een dorp of stad. Om de komende jaren te voldoen aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen er nog duizenden hectares vol met zonnepanelen bij komen. Om te voorkomen dat zonneparken veel weerstand opwekken wordt er vanochtend een gedragscode ondertekend.

Daarin is onder meer vastgelegd dat er veel aandacht is voor een gebied waar een zonnepark komt te liggen, vertelde Alex Kaat van branchevereniging Holland Solar, een van de negen ondertekenaars, in het NOS Radio 1 Journaal. "Er komt meer natuur in, het moet er mooi uitzien en omwonenden kunnen ook nog eens gaan financieel meeprofiteren door bijvoorbeeld met aandelen te participeren."

Paddenpoel en bijenhotels

Kaat vertelde dat de parken alleen komen in gebieden "waar de natuur vooruit kan gaan". Als voorbeeld noemde Kaat een project in Oost-Nederland. "Daar gaan we een park aanleggen waar we een heg van meidoorns omheen aanleggen. En als je dan het zonnepark opkomt, zie je allerlei planten."

De grond in het gebied wordt ook niet bemest of bespoten, vertelde hij. "Er worden natuurlijke inheemse planten ingezaaid, waardoor je veel bloemen en insecten ziet. Daar komen dan ook weer vogels op af. Daarnaast gaan we een paddenpoel aanleggen en bijenhotels."

