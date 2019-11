Amerikaanse techbedrijven melden steeds vaker kinderporno in Nederland

Amerikaanse techbedrijven melden bij de politie steeds vaker gevallen van kinderporno op Nederlandse websites en via Nederlandse mailadressen. Vijf jaar geleden kwamen bij de politie 3000 meldingen uit de VS binnen, vorig jaar waren het er al 30.000. Onderzoekers gaan ervan uit dat het aantal nog verder stijgt.

Bedrijven als Facebook, Google en Microsoft zijn nu verplicht om te melden als gebruikers kinderporno downloaden of verspreiden.

Omdat de politie het te druk heeft, blijven duizenden zaken op de plank liggen. "Het gaat over het algemeen om lichte meldingen, van mensen die oud materiaal verspreiden. Maar soms zit er ook nieuw materiaal tussen en daarom is het zorgelijk", zegt onderzoeker Anton van Wijk, die voor de politie het probleem in kaart heeft gebracht.

Nieuwe aanpak

De politie, het Openbaar Ministerie en de reclassering hebben een paar jaar geleden een nieuwe aanpak voor zedendelinquenten ingevoerd. Mensen die een relatief licht kinderpornodelict hebben gepleegd en voor het eerst in de fout zijn gegaan, worden buiten de rechter om aangepakt en een paar jaar behandeld.

"Die aanpak is een prima initiatief", zegt Van Wijk. Maar doordat er te weinig capaciteit bij de politie is, blijven zaken op de plank liggen en blijven daders dus buiten schot.

Veel meer meldingen

Het aantal van 30.000 betreft alleen de meldingen die vanuit de Verenigde Staten bij de Nederlandse politie zijn binnengekomen. Bij het Meldpunt Kinderporno, een samenwerkingsverband van verschillende partijen, is vorig jaar meer dan 226.000 keer een melding gedaan van foto's en video's met kinderporno.

Het kabinet trok onlangs 15 miljoen euro uit voor versterking van de zedenpolitie. Het is niet duidelijk of dat bedrag voldoende is om alle meldingen van kinderporno te onderzoeken.