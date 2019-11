200 kilo cocaïne gevonden in bevroren vlees, man uit Hillegom opgepakt

Een 48-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hillegom is door de Britse autoriteiten aangehouden omdat in zijn vrachtwagen meer dan 200 kilo cocaïne in bevroren vlees werd gevonden.

De drugs hebben volgens de National Crime Agency (NCA), een organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van georganiseerde misdaad, een straatwaarde van ruim 23 miljoen euro.

De vrachtwagen kwam via een veerboot vanuit Hoek van Holland aan in Harwich. Douaniers vonden de drugs. De cocaïne zat verstopt in grote stukken bevroren vlees, die op pallets in de vrachtwagen lagen.