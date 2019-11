Libanese president spreekt natie toe, eerste dode bij protesten

In Libanon wordt al sinds 17 oktober geprotesteerd tegen de overheid. Het is een breed protest tegen de corruptie in het land en de economische malaise. De opstand leidde tot het ontslag van premier Hariri en zijn regering.

Tv-toespraak van de president

Libanezen waren gisteravond opnieuw de straat op gegaan, nadat president Aoun in een interview op televisie had gezegd dat het nog wel even gaat duren voor er een nieuwe regering is. Hij zei dat er nog zeker dagen nodig zijn om de leiders in het parlement bijeen te krijgen om een nieuwe premier aan te wijzen.

Volgens de president is het het beste om een nieuw kabinet te vormen met technocraten én politici. De demonstranten eisen juist dat er een kabinet komt zonder politici. Ze vinden dat de politieke klasse, die Libanon regeert sinds het einde van de burgeroorlog in 1990, alleen om zijn eigen belangen geeft.

President Aoun waarschuwde op tv dat de protesten ten koste gaan van Libanon. Een regering bestaande uit slechts technocraten is volgens hem niet de oplossing. Aoun riep de demonstranten op om naar huis te gaan en waarschuwde voor een escalatie.