Oppositieleider Bolivia roept zichzelf uit tot waarnemend president

In Bolivia heeft oppositieleider Jeanine Añez zichzelf uitgeroepen tot interim-president. Na het aftreden van de omstreden president Morales, zondag, was er een machtsvacuüm ontstaan: tegelijk met Morales traden ook de diens vicepresident en de voorzitters van de senaat en het Lagerhuis af.

Añez is tweede vicevoorzitter van de senaat en volgens de regels komt zij nu als eerste in aanmerking voor het waarnemend presidentschap. Maar haar benoeming moest worden goedgekeurd door beide huizen van het parlement en dat is niet gebeurd.

Er waren niet genoeg parlementariërs omdat de leden van Morales' Beweging voor Socialisme de zitting boycotten. Zij zien die als illegaal en zijn bovendien bang dat niemand hen beschermt tegen geweld van de kant van de tegenstanders van Morales.

Als het de 52-jarige Añez lukt om in functie te blijven, wordt haar belangrijkste taak het organiseren van nieuwe verkiezingen. Die moeten binnen drie maanden worden gehouden.

Gestrand

Morales, die sinds 2006 aan de macht is geweest, won vorige maand de presidentsverkiezingen, maar hij werd van alle kanten beschuldigd van fraude. Hij had al aangekondigd dat er nieuwe verkiezingen zouden komen, toen afgelopen weekend de politie en het leger partij kozen tegen Morales. Daarop trad hij af. Nu is hij in Mexico, waar hij politiek asiel heeft gekregen.