Hooggerechtshof VS beslist over toekomst van ruim 660.000 'Dreamers'

De zusjes Maricruz en Maribel Gonzalez leven in constante angst. Op jonge leeftijd namen hun ouders hen vanuit Mexico mee naar Amerika. Ze zijn ongedocumenteerd en dus illegaal. Toch kreeg de tweeling de kans om in Amerika te blijven wonen en studeren.

Maricruz en Maribel zijn 'Dreamers'. Dat is de bijnaam voor de grote groep jonge immigranten die als kind illegaal de VS zijn binnengekomen. De bijnaam is afgeleid van de Dream Act (staat voor Development, Relief, Eduction Act for Minors), een wet uit 2001 die 1,8 miljoen illegale kinderen een verblijfsvergunning zou opleveren.

Maar de Dream Act kwam niet van de grond. Als oplossing kregen 690.000 Dreamers onder president Obama een tijdelijke verblijfsvergunning waardoor ze konden studeren en werken. De huidige president Trump probeert al een tijd een einde te maken aan deze regeling.

Honderden mensen verzamelden zich dinsdagochtend op Capitol Hill in Washington D.C. Het Hooggerechtshof buigt zich nu over de toekomst van de Dreamers. De hoogste rechtsinstantie van het land overweegt de komende maanden of de regering van president Trump het programma kan terugdraaien. Als het Hooggerechtshof concludeert dat dat zo is, dan dreigt voor veel Dreamers uitzetting naar hun geboorteland.

Streng migratiebeleid

Het terugdraaien van het zogenoemde DACA-programma (Deferred Action For Childhood Arrivals) is door lagere rechters tegengehouden. Toch ziet Trump de regeling, die onderdeel is van zijn strenge anti-migratiebeleid, graag verdwijnen. Daardoor is de zaak nu bij het Hooggerechtshof beland.

Dat baart de zusjes Gonzalez zorgen. "Het geeft onze hele familie veel stress", zeggen ze. "We zijn bevoorrecht om hier te zijn, maar we weten niet hoe lang we nog kunnen blijven". Ze begonnen een inzamelingsactie om de reis van San Diego naar Washington te kunnen betalen. "We zijn hier om de Dreamers te steunen en we willen graag onze stem laten horen."