Lichaam vermiste vrouw uit Leiden vermoedelijk gevonden

In het water van recreatiegebied Vlietland bij Leiden is een auto gevonden met daarin het lichaam van een vrouw. Het gaat vermoedelijk om een vrouw uit Leiden die sinds 27 oktober wordt vermist, meldt de politie.

Agenten zochten vandaag met een sonarboot en speurhonden naar haar. In het water langs de Vlietweg stuitten ze op haar auto. De politie onderzoekt nog of het lichaam in de auto inderdaad van de vermiste vrouw is en hoe ze om het leven is gekomen, schrijft Omroep West.

De 51-jarige Karin Heemskerk werd op 27 oktober voor het laatst gezien in haar woonplaats Leiden. De afgelopen weken zochten tientallen vrijwilligers naar haar in het gebied tussen Leiden, Voorschoten en Vlietland.