Nabestaanden bloedbad Sandy Hook mogen wapenfabrikant voor de rechter slepen

Nabestaanden van de schietpartij in de Sandy Hook-basisschool mogen wapenfabrikant Remington Arms voor de rechter dagen. Dat heeft het Hooggerechtshof in de VS besloten.

De families van negen dodelijke slachtoffers en een overlevende van het bloedbad klagen de wapenfabrikant aan. Ze vinden Remington mede-aansprakelijk vanwege de reclamecampagnes voor het wapen dat de schutter gebruikte. In die campagnes werd de Bushmaster AR-15 aangeprezen als een aanvalswapen voor het voeren van oorlog en het doden van mensen.

De 20-jarige Adam Lanza drong in 2012 al schietend de basisschool in Newtown, Connecticut binnen en schoot met een Bushmaster twintig kinderen en zes personeelsleden dood. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. Het wapen was van zijn moeder.

Reclame verboden

Remington Arms beriep zich op een wet die fabrikanten vrijstelt van aansprakelijkheid voor misdrijven die met hun wapens zijn begaan.

Volgens de nabestaanden heeft de fabrikant echter willens en wetens de wet overtreden met zijn marketingpraktijken. Behalve in reclames was het wapen te zien in gewelddadige videogames, gericht op jonge mannen.

Het vonnis kan grote gevolgen hebben. Wapenfabrikanten vrezen dat er een eind komt aan hun wettelijke bescherming en dat de zaak een precedent schept voor andere rechtszaken die worden aangespannen door slachtoffers van wapengeweld.

De Amerikaanse bond van wapenbezitters en belangenbehartiger van wapenfabrikanten NRA noemt het vonnis "dodelijk". De NRA vreest dat rechtszaken leiden tot faillissementen van wapenproducenten en tot het einde van het Amerikaanse recht op wapenbezit.