Defensie ging niet goed om met klacht over misstanden bij missie in Tsjaad

Het ministerie van Defensie heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld na een melding van een oud-defensiefotograaf over misstanden. Tot die conclusie komt een onderzoekscommissie. Staatssecretaris Visser neemt de aanbevelingen van de commissie over.

Het gaat over een melding van fotograaf Rinze Klein. Hij werkte bij Defensie tijdens een missie in Tsjaad, waaraan in 2008 en 2009 Nederlandse mariniers meededen. Naar eigen zeggen wilde de fotograaf misstanden melden en een video overdragen, maar is dat door tegenwerking niet doorgegaan. Op de video zou onder meer te zien zijn hoe een militair een granaat in zijn anus probeerde te drukken.

Afwachtende houding

Volgens de commissie zijn de procedures rond meldingen onduidelijk, heeft Defensie in deze concrete zaak een afwachtende houding aangenomen en heeft het ministerie zich "te weinig pro-actief" getoond.

Verder heeft het proces te lang geduurd, vindt de commissie. Defensie zou ook niet genoeg hebben gedaan om vertrouwelijkheid te waarborgen.

Ook kritiek op fotograaf

De commissie heeft ook kritiek op Klein en zijn raadsman. Volgens de onderzoekers is het proces gefrustreerd doordat de twee meermalen in de media verschenen zijn. De beschuldiging van Klein dat Defensie geen veilige werkomgeving voor hem heeft weten te creëren, "hoe terecht dit verwijt wellicht is geweest, komt daarmee gekunsteld over", zegt de commissie.

Visser zal de melding van de vroegere Defensiemedewerker over mogelijke integriteitsschendingen nu zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Ze benadrukt dat Defensie in het algemeen al stappen heeft gezet om het proces van meldingen en klachten te vereenvoudigen.