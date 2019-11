Belastingdienst Limburg blaast Sinterklaasfeest af om pietendiscussie

Een sinterklaasfeest bij de Belastingdienst in Heerlen en Maastricht gaat niet door vanwege de pietendiscussie. De ambtenaren zijn zo verdeeld dat de personeelsvereniging het aangekondigde feest heeft afgeblazen. Dat blijkt uit een interne mail die in handen is van de Limburgse regionale omroep.

"Er zijn zulke uitgesproken meningen en tegenstrijdige belangen dat wij het uiteindelijk niet goed kunnen doen", staat onder meer in de mail van de sinterklaasfeestcommissie. "Wij willen en kunnen geen statement kiezen in deze situatie. We zijn immers collega's onder elkaar die met elkaar door een deur moeten kunnen."

De feestcommissie schrijft het voor de kinderen te betreuren dat dit besluit nu is genomen. Het inschrijfgeld dat al betaald was, wordt teruggegeven.

'Niet van bovenaf opleggen'

De directie van de Belastingdienst betreurt dat het feest niet doorgaat, maar respecteert het besluit van de personeelsvereniging, schrijft 1Limburg. "Sinterklaas is een feest van de samenleving, de vorm kan niet van bovenaf worden opgelegd", laat een woordvoerder weten.

"We zijn ons ervan bewust dat tradities door de tijd heen altijd veranderen. Dat geldt ook voor het sinterklaasfeest. Die ontwikkeling zien we al een aantal jaren en de discussie daarover zal doorgaan. Een respectvolle discussie is ook goed en belangrijk. Daarbij is iedereen het over één ding eens: we gunnen kinderen allemaal de magie van het sinterklaasfeest."