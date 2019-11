AEX-index voor het eerst sinds 2001 boven de 600 punten, maar sluit toch iets lager

De AEX-index heeft voor het eerst in achttien jaar de grens van 600 punten doorbroken. Rond half 5 kwam de AEX op 600 punten, om er in de laatste minuten van de beursdag toch nog net onder te sluiten: 599,03 punten.

De laatste keer dat de belangrijkste Amsterdamse beursbarometer boven de 600 stond was in mei 2001.

De AEX bereikte in 2000 met 701,56 punten op de hoogste stand ooit. Daarna zakte de beurs in door de internetbubbel, de dotcomcrisis. Dit jaar is de AEX-index al zo'n 23 procent gestegen, ondanks grote zorgen over de brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

Maar door de lage rente kiezen veel beleggers voor aandelen, wat de prijzen opdrijft. De laatste weken speelt ook mee dat het conflict tussen China en de VS iets lijkt te zijn bekoeld.

Pensioenfondsen hebben het afgelopen jaar dus flink wat rendement kunnen maken met hun belegging maar dat weegt nog niet op tegen de lage rente.