Neergeschoten advocaat uit ziekenhuis, maakt het 'naar omstandigheden goed'

De Enschedese advocaat Philippe Schol, die vorige week een liquidatiepoging overleefde, is afgelopen weekeinde ontslagen uit het ziekenhuis. Tegenover RTV Oost laat hij weten dat het "naar omstandigheden redelijk" met hem gaat.

Hij kan zich maar weinig herinneren van de aanslag, nabij zijn huis in het Duitse Gronau. "Op een gegeven moment ben ik weggezakt." Schol zou in een been zijn geraakt. Dezelfde dag werd hij nog geopereerd.

Daders nog spoorloos

Carl Luttikhuis, de deken van de Orde van Advocaten in Overijssel, bevestigt dat Schol uit het ziekenhuis is. Hij sprak hem deze week al meerdere keren. Verder wil hij niets zeggen, om het onderzoek naar de liquidatiepoging niet te hinderen.

De advocaat werd neergeschoten vanuit een auto met Nederlands kenteken toen hij zijn hond aan het uitlaten was. De politie is nog op zoek naar de daders. Vanavond is er in het programma Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak.

Motief onduidelijk

Schol werd al geruime tijd bedreigd. Aan beide kanten van de grens waren veiligheidsmaatregelen genomen. Kort na de schietpartij werd bekend dat Schol curator was bij het faillissement van een sportschool. Advocaat Littikhuis sloot vorige week niet uit dat een conflict met de eigenaar van de sportschool aanleiding was voor de liquidatiepoging.

De advocaat van de sportschooleigenaar ontkent met klem dat zijn cliënt erbij betrokken is. Schol zelf wil er tegenover RTV Oost alleen over zeggen dat hij zich niet kan vinden in "hoe bepaalde zaken in de media zijn beland".

De aanslag op Schol was de tweede in korte tijd op een advocaat. In september werd Derk Wiersum in Amsterdam doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak Marengo.