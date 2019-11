Tweede Kamer wil meer mannen voor de klas in basisonderwijs

De Tweede Kamer wil meer mannen voor de klas in het primair onderwijs. De regeringspartijen en een groot deel van de oppositie stemden voor een motie daarover van Denk.

De overweging is dat op basisscholen 85 procent van de leerkrachten vrouw is en 15 procent man. "Een evenwichtigere man-vrouwverhouding heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen", staat er in de motie.

De Kamer wil dat minister van Engelshoven van Onderwijs, die ook emancipatiezaken in haar portefeuille heeft, in het voorjaar van 2020 met een plan van aanpak komt.

Lerarentekort

Partijleider Kuzu van Denk wees erop dat de minister het plan eerder heeft afgeraden. Van Engelshoven had gezegd dat de man-vrouwverhouding niet haar grootste prioriteit is, gezien het lerarentekort.

Maar de Kamer wil toch dat zij er nu mee aan de slag gaat. Het komt zelden voor dat een minister een motie van de Kamer weigert uit te voeren.