17-jarige jongen opgepakt met 5 kilo cocaïne van Frans strand

De Franse politie heeft een 17-jarige jongen met 5 kilo cocaïne aangehouden. Hij had vijf pakketjes van een kilo bij zich, die hij gevonden had op het strand van Lacanau. Op de stranden bij dat plaatsje, in de buurt van Bordeaux, spoelen al weken pakketten met drugs aan.

De jongen riskeert tien jaar cel wegens bezit van verdovende middelen. Het strand waar de jongen de drugs vond was afgesloten voor publiek. Vijf andere gemeenten hebben de toegang tot hun stranden inmiddels ook verboden.

Extreem puur

Al een maand spoelen er bijna dagelijks pakketjes met cocaïne en andere drugs aan op Franse stranden aan de Atlantische kust. De politie nam tot nu toe al 760 kilo drugs in beslag met een straatwaarde van ongeveer 60 miljoen euro.

De politie adviseert mensen die pakketjes vinden om die niet aan te raken en het gelijk te melden bij de politie. De politie vermoedt dat de drugs afkomstig zijn uit Zuid-Amerika.

Het is nog niet duidelijk of drugskoeriers hun pakketjes op zee zijn verloren of dat de drugs in paniek in zee zijn gedumpt nadat de koeriers de kustwacht zagen.